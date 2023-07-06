В Балтийске двое мужчин нашли сумку, полную золота и денег

В Балтийске местная жительница 69 лет обронила сумку, когда выходила из авто. Сумочку заметили двое мужчин. Внутри они обнаружили 16 тысяч рублей и пакет с золотыми изделиями.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сумочку позже нашли на территории больницы. Увы, в ней на тот момент уже не было ни денег, ни украшений. Рядом на земле валялись документы пенсионерки.

Полицейские выяснили, что содержимое сумки похитили два товарища, ранее судимые местные жители в возрасте 61 года и 40 лет. Деньги у них изъяли, а вот золотые изделия они успели продать.

Мужчинам теперь грозит до 5 лет колонии.