Уличные художники из Калининграда нарисуют муралы в Башкортостане

. Фото: Предоставлено организаторами

В Благовещенске, том, что в Республике Башкортостан, стартовал третий Фестиваль уличных искусств «Мосты».

Как рассказали в оргкомитете, среди участников фестиваля – художники из Калининграда. Это Евгений JöN, который будет работать над авторским муралом, и Евгений Fernando – он создаст монументальный ленд-арт.

Всего в Фестивале уличных искусств «Мосты» примут участие 9 профессиональных художников и творческих дуэтов из самых разных уголков России. Каждый из них создаст арт-объект в собственном уникальном стиле, все работы объединит общая тема – «Этноэкология».

Авторы будут работать с 5 по 15 июля.

В фестивале также участвуют художники из Москвы, Екатеринбурга, Сургута, Уфы, Петрозаводска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Красноярска.