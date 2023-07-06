В Калининграде будут судить женщину, зарезавшую приятеля

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело 32-летней женщины, обвиняемой в убийстве сожителя.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент случился в ночь на 7 января в квартире на ул. Дзержинского в Калининграде. Тогда между женщиной и ее другом, с которым она вместе жила, произошла ссора. Стоит отметить, что в этот момент оба были пьяны.

Женщина нанесла сожителю семь ударов ножом, в том числе в области шеи, живота и грудной клетки. От полученных ранений 29-летний мужчина скончался на месте происшествия.