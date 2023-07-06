Власти сообщили о восстановлении водоснабжения в Балтийске

Водоснабжение в Балтийске восстановлено, резервуары на водонасосной станции полные.

Об этом сообщает администрация Балтийского городского округа.

Отмечается, что удалось поднять давление подачи воды до норматива.

«Сегодня положительные изменение уже почувствовали жители верхних этажей многоэтажных домов. Несмотря на достаточный для функционирования города баланс воды, продолжаем восстанавливать вместе с коллегами из «Водоканала» две скважины. Это позволит поднять потребление воды почти на 70%», - говорится в сообщении.

При этом 6 июля отключена вода в военном городке.

Коммунальщики в районе недостроенных домов в зарослях обнаружили сильно поврежденный трубопровод, который в больших количествах сливал в залив чистую питьевую воду.

Его уже ремонтируют.