Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 6 июля

В Калининграде в четверг, 6 июля, на нескольких улицах намечено отключение электроснабжения.

Так, для плановых работ на сетях и подстанциях сегодня отключены от энергоснабжения:

- проезды Октябрьский 1-й 2-8, и Октябрьский, 2-й 1-5, 2-12, пр-кт Мира, а также ул. Воздушная 4-22 и пер. Воздушный 4 49-59 – до 18.00;

До 13.00 - Советский пр-кт 3;

До 14.00 без электричества остались: пр-кт Победы 84, 149, 161, 165-167, 167а.

В это же время, до 14.00, не работает светофор на перекрёстке ул. Менделеева – проспект Победы.

Также, как сообщает пресс-служба городской администрации, для установки водомерных узлов до 15.00 отключено холодное водоснабжение по ул. Марш. Борзова 92 и ул. Красная 261 .

Для замены задвижек на участках сети различных диаметров до 16.00 отключат холодную воду у потребителей на:

ул. Полоцкая 26, 45, 64, 64а

ул. Эльблонгская 2-12 и пр-кт Ленинский 34-42, 40-42а, 42в, ул. Полоцкая 2-6.

До 18.00 без воды остались: ул. Эпроновская 15а, 17, 21, 21а, 25-33, ул. Новый вал 23, ул. Старопрегольская 10а, пер. Малый 3, 15;

До 16.00 без воды: ул. Театральная 13-19, ул. Ген. Галицкого 17-19, ул. Звездная 9-25.