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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:41

Калининградец сдал машину соседа в пункт приема металлолома

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в неприятную историю попал местный житель. 55-летний мужчина в гаражах вместе со знакомым ремонтировал свой старенький «Мерседес». Он имел неосторожность оставить приятеля у машины и ушел, а когда вернулся, ни друга, ни авто на месте не было.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый за кражу и мошенничество 19-летний парень решил продать машину.

Он успел сдать автомобиль 1988 года выпуска в пункт приема металлолома, убедив сотрудников приемки, что это его машина. За авто он выручил 15 тысяч рублей.

Теперь парня будут судить за кражу.