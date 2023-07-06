В Калининграде ищут мужчину, подозреваемого в краже

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого в краже денег.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, публикуя фото горожанина, речь идет о краже более 6 тысяч рублей.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 170-175 см, славянского типа внешности, волосы черного цвета.

Был одет: футболка и шорты синего цвета.

Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 552-098, 552-092, 8-909-777-40-57.