Православных калининградцев и гостей региона приглашают на VIII Тихвинский крестный ход

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В 2023 году Тихвинский крестный ход получил название «В защиту жизни младенцев с момента зачатия». Рано утром 9 июля (в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери – одной из величайших святынь русского народа) крестоходцы традиционно пройдут молитвенным шествием 20 километров пути – от поклонного креста в поселке Русское Зеленоградского района до храма Тихвинской иконы Божией Матери в городе Пионерский.

9 июля — день празднования Тихвинской иконы Божией Матери — совпадает с днем подписания постановления Совета Министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 года, которое дало старт массовому заселению Калининградской области. Верующие калининградцы считают, что такое совпадение может говорить о незримом благословении Пресвятой Богородицы на возвращение славян на южное побережье Балтийского моря, с которого когда-то их предки были вероломно вытеснены немецкими рыцарями Тевтонского ордена.

Перед началом Тихвинского крестного хода возле крупнейшей в Калининградской братской могилы советских воинов в пос. Русское (бывшее Гермау) будет традиционно совершена краткая лития об упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных, в том числе об упокоении погибших воинов – участников специальной военной операции.

Организаторы планируют (как и в прошлые годы) взять на молитвенное шествие особо почитаемую калининградцами Тихвинскую икону Божией Матери, находящуюся в отдельном киоте храма святого великомученика и целителя Пантелеимона (возле Детской областной больницы), а также икону святого праведного Иоанна Русского с частицей его святых мощей – из храма Рождества Пресвятой Богородицы города Калининграда.

Всех калининградцев и гостей нашего региона, которые захотят принять участие в VIII Тихвинском крестном ходе, Русская община Калининградской области просит записаться по телефонам: 8-921-0087-007 или 8-952-112-95-58. По этим же телефонам любые вопросы о проведении крестного хода можно задать исполнительному директору Русской общины Калининградской области Максиму Юрьевичу Макарову.

VIII Тихвинский крестного ход пройдет с 5 до 10 часов утра. Рекомендуется взять с собой непромокаемую обувь и плащ-дождевик на случай дождя.

Добраться из Калининграда до Русского проще всего на такси (если ехать вчетвером, то стоимость на одного человека составит от 280 до 350 рублей). Такси можно заказать через приложение «Яндекс GO» или по телефонам: 22-22-22 (такси «Максим»), 500-600 (такси «Европа»), 56-66-66 (такси «Яндекс»).

Для людей, не готовых пройти весь маршрут крестного хода (20 км), предлагается к 9 часам собраться возле камня-памятника «СВЕТЛОГОРСК» на въезде в одноименный город-курорт, чтобы присоединиться к крестному ходу на его последних пяти километрах.

По завершении крестного хода в храме Тихвинской иконы Божией Матери города Пионерский начнется праздничная Божественная Литургия.