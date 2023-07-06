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НовостиОбщество6 июля 2023 11:40

Жители Калининграда назвали приоритетные заботы государства – исследование

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В приоритете у государства, по мнению калининградцев, должны быть образование и здравоохранение. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob. Именно на эти цели, по мнению горожан, должны власти тратить деньги в первую очередь.

В том, что главное – вкладывать средства в социальную политику, уверены 30% калининградцев, в национальную экономику — 28%.

Каждый четвертый (24%) считает, что нужно субсидировать ЖКХ.

При этом на необходимости финансировать национальную оборону и правоохранительную деятельность настаивает 24 и 23% опрошенных соответственно.

А вот о культуре вспомнили лишь 8% респондентов.