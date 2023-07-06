«Освобождение Лисичанска»

2 июля 2022 года был освобожден г. Лисичанск, Луганская Народная Республика. Большой вклад в освобождение внесли казаки, они первыми зашли в город.

Донбасс – это исторические русские, казачьи земли. Территория нынешних ЛДНР на две трети состоит из исторических казачьих земель. Так, земли восточнее линии Марковка–Луганск и южнее Луганск–Макеевка входили в состав Всевеликого Войска Донского. Север ДНР и северо-запад ЛНР – земли слободских казаков. Столетиями селились и жили здесь вольные русские православные люди, верой и правдой служившие Отечеству.

Именно казаки были первыми, кто начал разрабатывать угольные пласты в бассейне Северского Донца – в Лисьей балке (современный Лисичанск). То есть, именно казаки подарили России и миру один из крупнейших промышленно-экономических кластеров!

В 2014 году казаки однозначно встали на борьбу против бандеровцев. Над всеми блокпостами свободного Донбасса, где был хоть один казак – развевался образ Спаса Нерукотворного. С ним казаки шли в бой, разили врагов Отечества. С ним – умирали за Русь Святую!

Именно в республиках Донбасса возродилась военная слава русского казачества – в ЛНР был сформирован 6-й Казачий полк имени Атамана Матвея Платова. На протяжении долгих лет казаки держали оборону на самом опасном направлении – бахмутской трассе, и неизменно выходили победителями! Теперь этот полк в составе 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса продолжает бить нацистов на краснолиманском направлении уже в составе ВС РФ.

В этом году жители Лисичанска отметят первую годовщину освобождения города. Казаки 6-го Казачьего полка совместно с бойцами «Ахмата» 02.07.2022 окончательно установили контроль над населенным пунктом и водрузили флаг на здании местной администрации.