Суд обязал главу администрации Калининграда уволить директора МБУ «Чистота»

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Суд обязал главу администрации Калининграда Елену Дятлову уволить директора МБУ «Чистота». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что директор «Чистоты» трудоустроил в учреждение своих родственников и свойственников, а также выплачивал им надбавки и денежное поощрение в завышенном размере.

Кроме того, у «Чистоты» был контракт на оказание услуг по грузовым перевозкам с организацией, руководителем которой являлся сын директора бюджетного учреждения.

Прокурор города обратился в суд с иском об увольнении должностного лица в связи с утратой доверия. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.