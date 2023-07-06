В Зеленоградске при спасательных постах открыли «столы находок»

. Фото: Газета "Волна"

Инициатива принадлежит зеленоградским муниципальным спасателям, пишет районная газета «Волна». Они столкнулись с тем, что во время туристического сезона отдыхающие теряют на пляжах большое количество личных вещей.

Первое «бюро добрых дел» появилось в июне на спасательном посту в центре города, у пляжа «Нептун», вскоре инициативу подхватили на восточной окраине у кафе «Амбар».

«Автор идеи – старший спасатель смены поста «Нептун» Валерий Никифоров, ее поддержал и его коллега Артем Марасанов. По словам Валерия, за прошлый сезон только всевозможных очков (и для зрения, и солнцезащитных) было найдено столько, что набрался целый пакет. А что говорить о сумках с важными вещами, ключами, чипами домофона… Или детские игрушки, потеря которых может так сильно расстроить малышей», - отмечает издание.