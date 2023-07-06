В Калининградской области отремонтируют 16 почтовых отделений

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В 2023 году в регионе проходит ремонт 16 отделений почтовой связи: 11 отделений - по президентской программе и 5 - за счет средств АО «Почта России». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства цифровых технологий и связи.

Программа ремонта поселковых почтовых отделений разрабатывалась при участии минцифры. Подрядная организация должна завершить работы к 31 августа.

Отделения ремонтируют в поселках Мельниково, Романово (Зеленоградский округ), Сосновка, Саранское (Полесский округ), Чернышевское, Садовое (Нестеровский округ), Калужское, Калиновка, Междуречье (Черняховский округ), Высокое (Славский округ), Победино (Краснознаменский).

«Приоритетная задача - чтобы жители отдаленных сельских поселений имели доступ к целому спектру услуг наряду с горожанами. Ну и конечно, важно обеспечить необходимый уровень комфорта: ведь это место, где жители могут получить социальные и госуслуги, оплатить связь да и просто пообщаться», - отметил вице-премьер – министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия.