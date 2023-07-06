Калининградка стала лауреатом престижного музыкального конкурса

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Петербурге завершился Международный музыкальный конкурс, посвящённый 150-летию Сергея Рахманинова.Калининградский композитор и музыкант Ева Симуран стала победительницей премии и лауреатом II степени в номинации «Электронная аранжировка» за работу над композициями к мюзиклу «Снегурочка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Для участия в номинации принимались только авторские аранжировки музыкальных произведений. Профессиональное жюри, в которое вошли известные музыканты, ведущие деятелей культуры и преподаватели творческих вузов России, присудило победу Еве Симуран за качество, стиль, оригинальность аранжировки и технику исполнения.

Калининградский областной музыкальный театр выпустил в конце прошлого года мюзикл «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, приурочив его к празднованию 200-летия со дня рождения великого драматурга.