Алиханов навестил участников СВО в госпитале Минобороны

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В четверг, 6 июля, Антон Алиханов побывал в ФГБУ «1409 военно-морской клинический госпиталь», где находятся на лечении и проходят реабилитацию раненные в ходе специальной военной операции российские военнослужащие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона пообщался с участниками СВО, поинтересовался, как проходит лечение, пожелал всем скорейшего восстановления, поблагодарил за выполнение воинского долга.

«Мы гордимся вами, верим в вас, в победу. Вы сплотили всех нас, вижу, как люди за вас болеют, переживают. Поправляетесь быстрее, выздоравливайте», – сказал Антон Алиханов, подчеркнув готовность оказывать поддержку и интересовался у бойцов, требуется ли им какая-либо помощь.

Во время визита в госпиталь глава региона сообщил, что в ближайшее время в зону специальной военной операции будет передана очередная партия гуманитарного груза от Калининградской области.