В Калининградской области выявили очаг кори

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининградской области выявлен случай заболевания корью у жителя областного центра. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По данному факту организовано проведение противоэпидемических мероприятий.

«По месту жительства и работы заболевшего осуществляется экстренная иммунизация против кори по эпидемическим показаниям. В очагах привито 59 детей и взрослых ранее не болевшим корью, не привитых, не имеющих сведений о прививках, привитых однократно», - сообщили в ведомстве.

Для иммунизации против кори используется отечественная вакцина, количество вакцины для проведения иммунизации по эпидемическим показаниям достаточно, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.