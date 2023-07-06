. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Кронштадтской открылась новая спортивная площадка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На площадке выполнен большой объем работ, начиная от дренажных работ и заканчивая установкой спортивного оборудования. Там сделали небольшое поле для футбола с искусственным покрытием, с трибунами для зрителей, гимнастическую и разминочную площадку. Установили скамейки, урны, ограждение площадки. Установлены горки для маленьких детей, для ребят постарше - новые игровые элементы.

Впервые было сделано детское игровое оборудование из натуральных ЭКО-материалов, мягких, пастельных тонов. Материалы с течением времени сохраняют внешний вид и функциональное назначение.

«В Калининграде проводится планомерная работа, направленная на развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в этом году мы активно ремонтируем, благоустраиваем и строим новое, - отметила глава администрации Елена Дятлова. - Это хорошая традиция, которую мы будем продолжать».