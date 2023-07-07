В поселке Ласкино открылось новое отделение Почты России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Строительство и отделочные работы в здании по техническому заданию Почты России произвел застройщик жилого комплекса «Ласкино парк». Договоренность об этом была достигнута осенью 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства цифровых технологий и связи.

Площадь нового почтового объекта, которое расположено на улице Парковой, 1-а, составляет 120 квадратных метров. Здание отвечает всем современным требованиям по техническому оснащению и оборудованию. В отделении в настоящее время работают два оператора и два почтальона, однако при необходимости, штат может быть увеличен

«Стационарное отделение почтовой связи, пришедшее на смену передвижному, существенно повысит качество предоставляемых услуг. Оно будет обслуживать более 4,5 тысячи жителей Ласкино и близлежащих поселков Гурьевского муниципального округа», – рассказал директор калининградского филиала Почты России Сергей Аронов.

«Почтовое обслуживание – один из приоритетов минцифры. В Калининградской области ведется активное жилищное строительство, возникают целые микрорайоны, и очень важно, чтобы жители могли быстро и в комфортных условиях получать почтовые услуги», – отметил замминистра цифровых технологий и связи Владимир Андрианов.