В Калининградской области впервые открылся летний палаточный лагерь для детей

. Фото: администрация Калининграда

В Калининградской области стартовала первая смена палаточного лагеря для детей. Он располагается в лесу вблизи Ладушкина.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, смена продлится семь дней. Всего в лагере отдохнут 60 детей. Для них обустроены комфортабельные палатки, оборудованы места для умывания, установлены душевые. Питание в лагере предусмотрено привозное пятиразовое.

В мэрии напоминают, что в течение полугода велась активная работа по подготовке участка к приему детей. Расчищен лес от сухой травы и валежника, обустроена площадка.

Отметим, из областного бюджета предоставлен грант школе № 58 в размере 3 млн рублей на реализацию программ в детских лагерях палаточного типа.