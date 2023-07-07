Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 7 июля

В Калининграде в пятницу, 7 июля, запланированы отключения. Как сообщает пресс-служа городской администрации, для работ на сетях и подстанциях отключены от энергоснабжения:

ул. Горького 21, ул. Калязинская 10а,

пер. Краснодонский 13-15а, 2, 4,

ул. Краснодонская 1, 7, 6,

ул. Малоярославская 5,7, 11, 4,

ул. Танковая 1-11,

ул. Чувашская 1-7, 2,

ул. Ю. Гагарина 79-81 (д/сад№11), 18-32, 40-42;

ул. Дзержинского 35;

пр-д Октябрьский 1-й 2-8,

пр-д Октябрьский 2-й 1-5, 2-12,

пр-кт Мира 49-59;

ул. Ростовская 9-9а, 35-39,

ул. Спортивная 26,

ул. Чкалова 29, 29 к-1,2 (Станция переливания крови КО), 48-50 (до 18.00);

До 18.00 - ул. Косм. Леонова 31, 24-32.

Также, по данным городской администрации, для установки водомерных узлов до 15.00 отключено холодное водоснабжение по ул. Дрожжевая 16-18в, ул. Леонова 19 и ул. Черниговская 6 (д/сад № 6).

Кроме того, до 15.00 отключат холодную воду на проспекте Калинина 85-101, 105-109, 113-115, ул. Мебельная 7-21, 10-16, ул. Октябрьская 78-92.