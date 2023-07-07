Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 7 июля

В Калининграде в пятницу, 7 июля, запланированы отключения. Как сообщает пресс-служа городской администрации, для работ на сетях и подстанциях отключены от энергоснабжения:
ул. Горького 21, ул. Калязинская 10а,
пер. Краснодонский 13-15а, 2, 4,
ул. Краснодонская 1, 7, 6,
ул. Малоярославская 5,7, 11, 4,
ул. Танковая 1-11,
ул. Чувашская 1-7, 2,
ул. Ю. Гагарина 79-81 (д/сад№11), 18-32, 40-42;
ул. Дзержинского 35;
пр-д Октябрьский 1-й 2-8,
пр-д Октябрьский 2-й 1-5, 2-12,
пр-кт Мира 49-59;
ул. Ростовская 9-9а, 35-39,
ул. Спортивная 26,
ул. Чкалова 29, 29 к-1,2 (Станция переливания крови КО), 48-50 (до 18.00);
До 18.00 - ул. Косм. Леонова 31, 24-32.
Также, по данным городской администрации, для установки водомерных узлов до 15.00 отключено холодное водоснабжение по ул. Дрожжевая 16-18в, ул. Леонова 19 и ул. Черниговская 6 (д/сад № 6).
Кроме того, до 15.00 отключат холодную воду на проспекте Калинина 85-101, 105-109, 113-115, ул. Мебельная 7-21, 10-16, ул. Октябрьская 78-92.