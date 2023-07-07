В Пионерском закрасили велодорожку, из-за которой жители требовали отставки мэра

В Пионерском закрасили велодорожку, из-за которой жители города требовали отставки мэра. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области.

Отмечается, что движение для транспорта остается двусторонним, а велосипедисты также могут ехать по дороге, соблюдая правила дорожного движения.

Напомним, в Пионерском жители высказывались против одностороннего движения из-за велодорожки и собрали подписи под петицией.

Областная прокуратура требовала отменить постановление главы администрации, в региональном министерстве развития инфраструктуры сообщали 4 июля о том, что в течение двух недель разметка на улице Комсомольской в Пионерском будет демаркирована.

«Муниципалитет, со своей стороны, рассмотрит варианты переноса велодорожки. Но это не отнимает право велосипедистов продолжать ездить по улице Комсомольской, соблюдая правила дорожного движения», - отмечали в министерстве.