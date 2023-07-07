В Калининграде сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором везли крупную партию наркотиков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили крупную партию амфетамина. Жительница Светлого, которая была за рулем, задержана.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, «Hyundai» остановили на ул. Камской для проверки. 34-летняя женщина-водитель начала заметно нервничать.

В салоне авто правоохранители обнаружили и изъяли множество полимерных пакетиков, электронные весы, скотч и сверток с амфетамином, общей массой более 128 граммов.

Дама, как выяснилось, выполняла роль курьера-закладчика – забирала крупные партии наркотиков, фасовала на мелкие дозы и раскладывала по тайникам.

На территории Гурьевского района полицейские обнаружили 12 таких тайников, а также схрон в Московском районе Калининграда.

Женщине грозит до 20 лет колонии.