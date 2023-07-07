Житель Светлого в течение нескольких месяцев насиловал 12-летнюю девочку-инвалида

Житель Светлого отправился в колонию за преступление против половой неприкосновенности в отношении падчерицы.

Как сообщает пресс-служба регионального СК 38-летний, ранее неоднократно судимый мужчина, с августа по ноябрь 2021 года, систематически совершал в отношении 12-летнего ребенка действия сексуального характера.

В СК отметили, что злоумышленник пользовался тем, что в силу возраста и интеллектуального отклонения 12-летняя дочь его сожительницы «не может понимать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении нее действий, а также не может оказать должного сопротивления».

В суде насильник вину признал.

Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев после отбытия основного наказания.

Кроме того, он обязан выпустить компенсацию 300 тысяч рублей.