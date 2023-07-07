Жителя Калининграда будут судить за покушение на убийство возлюбленной

Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сожительницы.

Как сообщает пресс-служба областного суда, 36-летний, ранее неоднократно судимый горожанин в ночь на 23 февраля в квартире на улице Автомобильной поссорился с подругой.

Причиной стала вспышка ревности на фоне обильного алкогольного возлияния.

Как сообщили в суде, в ходе ссоры мужчина попытался задушить сожительницу руками, капроновым шнуром, а также подушкой, а еще попытался нанести женщине удар ножом.

Жертва оказала сопротивление и позвала соседей.

Нападавший же убежал, но был пойман. Его ожидает суд.