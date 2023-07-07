В научную роту отправились служить 23 калининградца

Всего 23 молодых человека из Калининградской области были отобраны для прохождения военной службы по призыву в технополисе «ЭРА» и научно-производственной роте.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, все они имеют высшее и среднее профильное образование.

Отмечается, что военнослужащие, направленные в технополис «ЭРА», будут проживать на территории наукограда в Анапе. Во время службы они будут проводить теоретико-экспериментальные исследования на современном лабораторном оборудовании, работать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Представители научно-производственной роты БФ будут проходить службу на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».