Калининградские велосипедистки завоевали 5 медалей сурдлимпийского чемпионата России

Калининградские велосипедистки завоевали пять наград сурдлимпийского чемпионата России, который провели в Ижевске. В соревнованиях участвовали 29 спортсменов с нарушением слуха из Калининградской, Курской, Московской, Самарской, Свердловской областей, Москвы и Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, калининградки Алиса Бондарева и Дарья Розанова завоевали в дисциплинах велоспорта-шоссе спорта глухих две золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

При этом многократная чемпионка летних Сурдлимпийских игр Алиса Бондарева выиграла сразу 4 награды, победив в километровом спринте и в групповой гонке на 60 км. В гонке с индивидуальным стартом на 25 км она взяла серебро, а в круговой гонке типа «критериум» на 30 км – бронзу.

У чемпионки Европы-2021 Дарьи Розановой – бронза по итогам 25-км заезда.