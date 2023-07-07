Калининградцу не разрешили провезти через литовскую границу сосиски и колбасу

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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Житель Калининградской области не смог ввезти на территорию РФ 24 кг мясной и молочной продукции в вакуумной упаковке из Литвы. Его остановили должностные лица регионального Управления Россельхознадзора.
Как сообщили в пресс-службе управления, разрешается ввоз только до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.
В данном же случае было установлено отсутствие ветеринарных сертификатов, разрешения Россельхознадзора на ввоз частным лицом.
Товар был возвращен в Литву.