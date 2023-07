Калининградцам рассказали о погоде на выходные

В Калининграде в субботу, 8 июля, днем температура воздуха поднимется до отметок в +22...+24° C и в районе +19...+22° C на побережье. При этом ночью будет около +12...+15° C. Как сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области», в субботу будет малооблачно и без осадков.

А вот в воскресенье возможны локальные кратковременные ливни и грозы преимущественно в центральной, восточной и северной частях области. Температура ночью +12...+15° C, днем - около +22...+25° C.

На побережье около +19...+22° C. Ветер слабый.

Температура воды у побережья в Балтийском море +18...+19.