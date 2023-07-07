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НовостиОбщество7 июля 2023 11:33

В Черняховском районе обнаружили две свалки с биологическими отходами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Черняховском районе обнаружили две свалки мусора. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, вблизи поселка Гремячье специалисты выявили зарастание земельных участков, складирование бытовых и биологических отходов.

Всего было обследовано более 395 га сельхозугодий.

Отходы замечены на двух участках площадью 78 кв. м, с них отобраны почвенные образцы и направлены на исследование в лабораторию.

Также выявили, что участки площадью 200 га зарастают древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью, а значит, могут стать причиной возникновения пожара.