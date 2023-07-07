В Калининграде стартовал набор в первые классы не по прописке

В Калининграде стартовала вторая очередь набора в первые классы детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, прием заявлений будет осуществляться до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Пока еще свободные места есть в школах № 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 47 и 48.

Получить дополнительную информацию можно в комитете по образованию в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам: 8 (4012) 92-40-28, 92-40-20, 92-40-23.