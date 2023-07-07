В Зеленоградском районе обработали более 2 тысяч га полей, заросших борщевиком

В Зеленоградском округе обработали 2100 га земли, засоренной борщевиком. Работы проводят в рамках региональной программы – сорняк травят химией, скашивают.

Как рассказали в администрации Зеленоградска, обрабатывать земли, заросшие борщевиком, собственники должны регулярно, не менее двух раз за сезон.

«В случае если ликвидация борщевика не будет проведена правообладателями земельных участков, мероприятия по его уничтожению будут осуществлены за счет бюджетных средств», - отметили в местной администрации, уточнив, что в этом случае собственник вынужден будет оплатить работы.