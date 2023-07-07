На станции водоподготовки в Васильково установили оборудование

. Фото: Правительство Калининградской области

В Васильково продолжается реконструкция станции водоподготовки и артезианских скважин, строится водопровод в Малом Васильково.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на станции водоподготовки смонтировано оборудование, проложено 17,2 км водоводов при общей протяженности водопроводных сетей – 19,8 км.

Как сообщили 7 июля в министерстве, все работы по улучшению качества воды планируется завершить до конца 2023 года.

На эти цели в 2023 году выделили 471 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

После реконструкции жители поселков Васильково, Малое Васильково, а также Большое и Малое Исаково будут получать более качественную воду.