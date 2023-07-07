Елена Дятлова рассказала об очень большом запросе калининградцев на ровные тротуары без ям

Власти Калининграда разрабатывают план ремонтных работ на 2024 год. Обещают обратить внимание на самые проблемные тротуары.

Как рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, она поручила увеличить в два раза муниципальную ремонтную программу по тротуарам.

- В случае если при формировании бюджета на следующий год доходная его часть позволит увеличить ее еще больше, то она будет увеличена, потому что сегодня запрос со стороны населения на ровные и без ям тротуары очень большой, - прокомментировала Елена Дятлова.

В этом году в городе будет отремонтировано на 17 тротуаров больше, чем обычно, выделено 122 млн рублей.