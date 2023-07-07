В Светлогорске задержали юношу, который забирал у пенсионеров деньги для телефонных мошенников

Молодого человека, работавшего по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», задержали в Светлогорске. Юноша «трудился» курьером – забирал деньги у пенсионеров, которых обманули телефонные мошенники.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у пожилой жительницы Светлогорска он забрал 200 тысяч рублей.

«Злоумышленник был задержан полицейскими по горячим следам, когда направлялся к банкомату, чтобы перевести денежные средства пособникам. Все купюры изъяты сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе.

Сам парень заявил, что не догадывался своих противоправных действиях.