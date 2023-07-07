Калининградской библиотеке присвоили имя писателя Альберта Михайлова

. Фото: администрация Калининграда

Библиотеке на ул. Можайской в Калининграде 7 июля официально присвоили имя театрального деятеля и писателя Альберта Михайлова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на церемонии присутствовали родные режиссера - невестка Елена Михайлова и внук Максим Михайлов, а также действующий режиссер Литературного театра, продолжатель дела Альберта Михайлова - Александр Смирнов.

«Большой ряд уникальных документов, в том числе личную переписку Альберта Михайлова с актрисой Калининградского драматического театра Ириной Фадеевой (70-80-е гг.), театральные афиши, альбомы и фотографии передала председатель Калининградского регионального отделения Союза театральных деятелей Юлия Тан. Экспозиция расположилась на 3-м этаже библиотеки», - рассказали в администрации города.

Отметим, сегодня в Калининграде есть библиотеки имени Анатолия Соболева, Юрия Иванова, Сергея Снегова, Алексея Леонова, Сэма Симкина, Евгения Зиборова.