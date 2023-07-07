Олег Газманов отказался выступить в День города в Калининграде

Певцу Олегу Газманову, нашему звездному земляку, предлагали выступить в День города в Калининграде, но он отказал. Об этом сообщила начальник отдела культуры администрации города Арина Шарафеева в интервью «Балтик Плюс».

«Конечно, мы обращали свое внимание и на народного артиста Олега Газманова, у которого будет выступление в конце июля в Светлогорске. Он нам, так скажем, вежливо отказал. Потому что все артисты понимают, что нужно собирать зал, делать кассу. И поэтому в рамках Дня города он выступить у нас не мог», - пояснила Арина Шарафеева.

При этом она добавила, что у других популярных артистов оказались очень плотные гастрольные графики.

Напомним, в этом году выбор пал на Дениса Майданова. Он станет главным звездным гостем на главной сцене Дня города в Калининграде.