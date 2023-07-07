На Сельме появится еще одна ж/д остановка Елизаветинская

. Фото: Пресс-служба КЖД

В пятницу, 7 июля, на Сельме открыли новый пешеходный переход через ж/д пути.

В пресс-службе КЖД отметили, что в будущем здесь планируют построить новую пассажирскую платформу Елизаветинская.

Руководитель Калининградской железной дороги сообщил, что работы по возведению новой платформы начнутся уже в этом году. Это будет модульная конструкция, которая не потребует много времени на свое обустройство.

На переходе же обустроили подходы с накопительными площадками, смонтировали световую и звуковую сигнализацию, ограждение, системы освещения.

Строительство перехода и обустройство территории, прилегающей к нему, Калининградская железная дорога и муниципалитет выполняли на паритетных основах.