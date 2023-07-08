В Советске капитально отремонтируют улицу Луначарского

. Фото: Правительство Калининградской области

В Советске улицу Луначарского решено капитально отремонтировать. Об этом сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

Речь идет и о тротуарах, и о проезжей части. Этот дорожный объект постараются включить в планы на следующий год.

Как сказал глава администрации Евгений Макаров, проектно-сметная документация на ремонт улиц Луначарского, Герцена и Талаха уже готова.

В ближайшее время планируется направить заявки на получение субсидий из областного бюджета.