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НовостиОбщество8 июля 2023 8:00

В Советске капитально отремонтируют улицу Луначарского

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Советске улицу Луначарского решено капитально отремонтировать. Об этом сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

Речь идет и о тротуарах, и о проезжей части. Этот дорожный объект постараются включить в планы на следующий год.

Как сказал глава администрации Евгений Макаров, проектно-сметная документация на ремонт улиц Луначарского, Герцена и Талаха уже готова.

В ближайшее время планируется направить заявки на получение субсидий из областного бюджета.