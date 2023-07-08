В Калининграде гендиректор предприятия отмывал деньги

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора предприятия, подозреваемого в отмывании крупной суммы денег.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в 2021 году полицейские установили, что экс-руководитель и директор по маркетингу предприятия по производству оборудования для переработки рыбы присвоили свыше 10,5 млн рублей компании.

«На протяжении двух лет сообщники составляли фиктивные договоры со специально созданной фирмой и переводили на ее счета деньги за фактически невыполненные работы», - рассказали в УМВД, отметив, что за это преступление мужчины были приговорены судом к лишению свободы.

Уже в 2023 году выяснилось, что в рамках совершенного ранее преступления, экс-гендиректор легализовал часть присвоенных денег.

Он приобрел на торгах имущество консервного комбината за 4,5 млн рублей. Осталось выяснить, на что были растрачены еще 5,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег.