Кого из выдающихся горожан наградили медалью «За заслуги перед Калининградом»

В Доме культуры железнодорожников прошла церемония награждения калининградцев, которые внесли большой вклад в развитие города. В торжествах приняли участие глава администрации города Елена Дятлова, заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов, глава Калининграда Олег Аминов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году медалью «За заслуги перед городом Калининградом» награждены:

1. Александр Вишневский - учитель истории и обществознания из лицея №49

2. Сергей Киселев - председатель организации инвалидов «Аппарель»

3. Ольга Михеенко - главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области

4. Вячеслав Мурашко - советник директора научно-исследовательской лаборатории электроракетного двигателестроения «Опытное конструкторское бюро «Факел»

5. Людмила Моторина - педагог дополнительного образования Дворца творчества «Янтарь»

6. Галина Полевцова - врач-пульмонолог из областной больницы

7. Нина Юшкова - учитель английского языка школы № 2

8. Галина Янковская - председатель правления общественной организации «Участники становления и развития города Калининграда».