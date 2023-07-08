Кого из выдающихся горожан наградили медалью «За заслуги перед Калининградом»

В Доме культуры железнодорожников прошла церемония награждения калининградцев, которые внесли большой вклад в развитие города. В торжествах приняли участие глава администрации города Елена Дятлова, заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов, глава Калининграда Олег Аминов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году медалью «За заслуги перед городом Калининградом» награждены:
1. Александр Вишневский - учитель истории и обществознания из лицея №49
2. Сергей Киселев - председатель организации инвалидов «Аппарель»
3. Ольга Михеенко - главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
4. Вячеслав Мурашко - советник директора научно-исследовательской лаборатории электроракетного двигателестроения «Опытное конструкторское бюро «Факел»
5. Людмила Моторина - педагог дополнительного образования Дворца творчества «Янтарь»
6. Галина Полевцова - врач-пульмонолог из областной больницы
7. Нина Юшкова - учитель английского языка школы № 2
8. Галина Янковская - председатель правления общественной организации «Участники становления и развития города Калининграда».