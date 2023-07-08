На Верхнем озере в воскресенье проведут семейный праздник с мастер-классами и квестами

В Калининграде в воскресенье, 9 июля на набережной Верхнего озера (между озером и Скейт-площадкой) состоится четвертый по счету «Большой городской семейный Фотопикник».

Гостей ждут с 15.00 до 19.00.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это бесплатное мероприятие для детей и родителей, на котором можно отдохнуть, позаниматься творчеством, сохранить воспоминания совместного времяпрепровождения в фотографиях.

В программе спортивные соревнования и эстафеты для пап и детей, зона пикника, фотозоны, аниматоры, аквагрим для детей, квест, обмен игрушками и мастер-классы.