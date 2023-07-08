Калининградцы назвали своих самых любимых поэтов – опрос

Любимым поэтом жители Калининграда назвали Александра Пушкина. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Пушкина отметил почти каждый четвертый калининградец. Чаще всего респонденты вспоминали произведения: «У лукоморья дуб зеленый…», «Я помню чудное мгновенье…», «Евгений Онегин» и др.

На втором месте - поэт Сергей Есенин, которого процитировали 11% опрошенных, назвав стихотворения «Береза», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и др.

На третьем месте рейтинга стоит Михаил Лермонтов с «Бородино» и «Парусом».

В топ-5 наиболее читаемых русских поэтов вошли также Федор Тютчев, Владимир Маяковский и Александр Блок, Марина Цветаева и Анна Ахматова.