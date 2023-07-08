В мэрии Калининграда рассказали, законно ли залезать в городские фонтаны

Власти Калининграда, наконец, прямо ответили на вопрос о том, можно ли купаться в фонтанах в городе.

«Фонтаны не предназначены для купания (кроме Детского на Верхнем озере). Фонтаны - это гидротехническое сооружение, а не «пляж». И это нужно учитывать, если кто-то решит на свой страх и риск в фонтан залезть», говорится в сообщении городской администрации в «ВК».

При этом в мэрии сообщили, что залезать в фонтаны… можно.

«При этом закон не запрещает людям в фонтанах находиться. Закон запрещает ломать городское имущество, тем более нельзя этого делать в состоянии алкогольного опьянения, но это уже относится к нарушению общественного порядка», - пояснили представители городской администрации.

Тем временем, в Калининграде продолжается реконструкция скверов у «Балтики» и Дома искусств, там обещают обновить фонтаны.

Тем временем, в Калининграде продолжается реконструкция скверов у «Балтики» и Дома искусств, там обещают обновить фонтаны.