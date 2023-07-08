Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2023 10:22

Калининградцу грозит 2 года лишения свободы за пьяное вождение без прав

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде будут судить водителя, который управлял авто, будучи лишенным прав.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 22-летнего парня на «Опеле» остановили сотрудники ГИБДД на ул. Нарвской. Водитель был пьян.

Кроме того, полицейские установили, что в июне 2022 задержанный уже привлекался к ответственности по статье о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования. Тогда суд назначил ему 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления авто на 1 год и 6 месяцев.

Теперь же водителю грозит до 2 лет лишения свободы.