Калининградцу грозит 2 года лишения свободы за пьяное вождение без прав

В Калининграде будут судить водителя, который управлял авто, будучи лишенным прав.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 22-летнего парня на «Опеле» остановили сотрудники ГИБДД на ул. Нарвской. Водитель был пьян.

Кроме того, полицейские установили, что в июне 2022 задержанный уже привлекался к ответственности по статье о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования. Тогда суд назначил ему 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления авто на 1 год и 6 месяцев.

Теперь же водителю грозит до 2 лет лишения свободы.