В Калининграде на улице Баранова открылась пешеходная зона с ярмаркой

В субботу, 8 июля, в рамках празднования Дня города, начала работу пешеходная зона на улице Профессора Баранова. Вся улица превратилась в арт-пространство, которое в мэрии назвали «Калининград – город мастеров». В течение двух дней на Баранова у рынка будут работать выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.

Напомним, еще две площадки открылись сегодня на набережной Верхнего озера и возле стадиона «Калининград». Там отдохнуть можно будет до 18.00.

Полная программа Дня города 2023 – здесь.