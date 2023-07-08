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НовостиОбщество8 июля 2023 10:35

В Калининграде на улице Баранова открылась пешеходная зона с ярмаркой

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В субботу, 8 июля, в рамках празднования Дня города, начала работу пешеходная зона на улице Профессора Баранова. Вся улица превратилась в арт-пространство, которое в мэрии назвали «Калининград – город мастеров». В течение двух дней на Баранова у рынка будут работать выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.

Напомним, еще две площадки открылись сегодня на набережной Верхнего озера и возле стадиона «Калининград». Там отдохнуть можно будет до 18.00.

Полная программа Дня города 2023 – здесь.