В Калининградской области военные провели тренировки по противодействию терроризму

В Калининградской области прошли тренировки по противодействию терроризму и по отражению нападения террористов на объекты воинских частей.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, условные террористы попытались проникнуть на территорию военных городков с целью захвата парков боевых машин, объектов флотской инфраструктуры.

Противник был нейтрализован, в ходе тренировок были активно использованы холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в плановых тренировках было задействовано около 200 человек личного состава, а также свыше 10 единиц военной и специальной техники.