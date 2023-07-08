Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2023 11:49

Калининградка хотела покончить с собой и позвонила в 112

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде женщина, находясь в кризисном состоянии позвонила в службу 112. Она сообщила, что хотела покончить с собой.

«Из-за пережитого в детстве насилия, про которое она молчала и никому не говорила, женщина оказалась склонна к суицидальному поведению»,- отмечается в сообщении Службы в «ВК».

Женщина сообщила, что «внутри она убита и не хочет жить».

Психолог центра обработки вызова Системы-112 вел беседу с женщиной более 40 минут. В итоге она согласилась обратиться в «Областной кризисный центр помощи женщинам».