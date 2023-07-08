В Калининграде лжесотрудники Роспотребнадзора выманивали деньги у рыбоконсервного предприятия

В Калининграде на предприятия рыбопереработки (рыбзавод «За Родину» и ООО «РОСКОН») позвонили мошенники. Человек представился заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, и попросил финансовой помощи городской больнице посредством перечисления денег на банковскую карту.

Отмечается, что звонок был с телефона 8-905-773-11-11.

Как рассказали в пресс-службе Управления, это мошеннические действия от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.

Сотрудники Управления к ним отношения не имеют. Делом уже занимается полиция.