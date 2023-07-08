В Калининграде библиотеку имени Владимира Высоцкого открыл торжественно сын поэта

. Фото: администрация Калининграда

В субботу, 8 июля, состоялась церемония присвоения городской библиотеке №20 на ул. Бакинской имени Владимира Высоцкого. В мероприятии принял участие сын поэта и актера Никита Высоцкий. Он специально прилетел в Калининград.

Состоялся творческий вечер, звучали стихи и песни Владимира Семеновича.

- О Высоцком всегда говорят как об отдельном явлении, или относят его творчество к авторской песне. Сам Высоцкий к тому, что он делает, относился именно как к поэзии и литературе, - сказал Никита Высоцкий. - Недавно в Самаре имя Высоцкого присвоено ледовому дворцу спорта, есть улицы его имени, есть клубы. В Калининграде теперь библиотека носит имя Владимира Высоцкого, и это очень важно, потому что это сюда люди приходят читать. А это еще одно подтверждение того, что Высоцкий вошёл в священное и объединяющее нас понятие – в великую русскую литературу.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова напомнила, что в этом году мы отмечаем 85-летие со дня рождения поэта.

«Я родилась и выросла в Калининграде. В 70-е годы наша семья переехала в хрущевку. У нас был бобинный магнитофон и записи Высоцкого. Вечером, когда в нашей маленькой квартирке, выходящей на южную сторону, нечем было дышать, мы открывали окна, и на весь двор летел из наших окон хриплый, но очень родной голос Высоцкого. Это часть моего детства, часть жизни многих из нас», - написала Елена Дятлова в своем Телеграм-канале.