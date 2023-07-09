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НовостиОбщество9 июля 2023 8:56

В Калининграде разыскивают пропавшего 14-летнего подростка

Виктор Сергеев
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Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде разыскивают 14-летнего подростка, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

По данным волонтеров, Роберт Петровский 5 июля ушел из дома на улице Тихорецкой и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост — 170 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508-038; 8 (4012) 520-444; 02; 102; 112.